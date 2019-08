Autocarro choca contra edifício em Queluz

Um autocarro chocou esta manhã contra um edifício em Queluz. Além do motoristas, seguiam 12 passageiros, todos ficaram retidos temporariamente. As vítimas estão a ser assistidas no local. Há registo de dois feridos ligeiros.

De acordo com o que a SIC apurou junto de fonte da PSP, o trânsito está condicionado no local, uma rua de sentido único.

O acidente aconteceu às 11h20, na avenida Heliodoro Salgado.

Segundo os Bombeiros de Queluz, seis viaturas acorreram ao local do acidente e dois operacionais do INEM.

O autocarro ficou encostado à parede do edifício do Complexo Desportivo do Real Sport Clube, contra o qual chocou, de tal forma que os passageiros não conseguiam sair do veículo.

Ainda não são conhecidas as causas para o despiste do autocarro, que pertence à empresa de transportes públicos coletivos Vimeca.