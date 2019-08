Sistema de mensagens da Proteção Civil em testes em plena época crítica dos fogos

VÍTOR MATOS

Segundo a imprensa de hoje o Estado pagou 245 mil euros a cada uma das operadoras de comunicações - Altice/ MEO, Vodafone e NOS - para enviar SMS às populações em caso de incêndio grave mas, até ao momento, o sistema ainda não saiu da fase de testes, apesar dos contratos terem sido assinados a meio de julho e dos prazos previstos terem sido ultrapassados.

À TSF a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil garante que as mensagens ainda não foram enviadas porque não houve nenhum alerta vermelho e que, até que o sistema esteja a funcionar em pleno, as mensagens serão enviadas através do projeto-piloto usado no ano passado que, recorde-se teve várias falhas e deveria ser agora substituído.

Os fogos em Mação, Vila de Rei e Sertã chegaram mesmo a cortar a autoestrada entre Lisboa e o Algarve, mas as populações nunca receberam quaisquer avisos da Proteção Civil.