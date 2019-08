Três pessoas atropeladas em Sintra, condutor em fuga

Duas mulheres e um homem foram atropelados esta manhã, em Sintra. O condutor do automóvel que embateu contra os três peões, junto à estação da CP da Agualva-Cacém, está em fuga.

De acordo com o que a SIC apurou, o acidente aconteceu às 6h35. As vítimas seguiam no passeio, próximo da estação, quando foram atropeladas

No local estiveram quatro viaturas dos bombeiros e 11 operacionais.

A PSP esteve no local e procura agora localizar e prender o condutor responsável pelos atropelamentos.

As vítimas, duas mulheres de cerca de 30 anos, e um homem de 27, sofreram ferimentos ligeiros.

As duas vítimas do sexo feminino foram hospitalizadas, uma foi transportada para o Santa Maria e outra para o Hospital Fernando da Fonseca. A vítima do sexo masculino recusou ser transportada para o hospital.