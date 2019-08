"Vi uma senhora com a cabeça pendurada cá para baixo"

Um autocarro, que transportava 12 pessoas, embateu hoje, pelas 11:20, contra um edifício em Queluz, no concelho de Sintra, e provocou dois feridos ligeiros. As pessoas que seguiam no autocarro ficaram retidas. A repórter Patrícia Mouzinho fez um ponto de situação no local, pouco depois das 12h00. A jornalista falou com uma testemunha do acidente e com um responsável dos Bombeiros de Queluz.