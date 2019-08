Camião despista-se e embate em habitação, há 1 morto e 1 ferido grave

O despiste de um camião que embateu numa habitação em Lousada provocou hoje um morto e um ferido grave, segundo os bombeiros.

Fonte da corporação de Lousada disse à Lusa que as duas vítimas seguiam no camião e que não estariam pessoas no interior da habitação.

O veículo galgou um separador da via e embateu na casa, acrescentou a fonte.

Os meios da Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Vale do Sousa (VMER) confirmaram o óbito no local.

O ferido grave foi transportado para o hospital de Penafiel.

O acidente ocorreu na localidade de Ordem e o alerta foi registado às 16:20.

No local do acidente, estiveram os bombeiros de Lousada, com três viaturas e 11 operacionais, apoiados por meios da corporação de Freamunde.



Com Lusa