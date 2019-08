Fogo no Sabugal em fase de resolução

EM ATUALIZAÇÃO

O incêndio rural que deflagrou no domingo à noite no concelho do Sabugal, distrito da Guarda, encontra-se em fase de resolução, segundo informação disponível na página da Autoridade nacional de Emergência e Proteção Civil.



O incêndio, que teve início às 22:22 de domingo em Pousafoles do Bispo, e que chegou a ter três frentes ativas, obrigou ao reforço de meios durante a madrugada, tendo mobilizado mais de 150 operacionais, apoiados por 44 meios terrestres, de acordo com a Proteção Civil.

Com Lusa