Mais de 13 mil pedidos de renovação do cartão do cidadão através da internet em julho

O Simplex 2019, apresentado há um mês, já tirou cerca de 30 mil pessoas da filas para o cartão do cidadão. A garantia foi dada pela ministra da Presidência e da Modernização Administrativa, Mariana Vieira da Silva, no balanço que fez sobre as várias medidas do programa. No último mês, foi pedida a renovação de 13 mil cartões do cidadão pela internet.