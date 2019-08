Chuva está de volta ao continente e não vem só

Francisco Seco

A chuva regressa na quarta-feira às regiões do litoral e interior norte e centro de Portugal continental, onde se espera também uma pequena descida da temperatura máxima, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com a página do IPMA, é esperado para quarta-feira um aumento da nebulosidade, com possibilidade de ocorrência de períodos de chuva fraca ou chuvisco no litoral a norte do Cabo Raso, com vento a soprar do quadrante oeste.

Para as regiões do norte e centro, prevê-se céu em geral muito nublado, sendo em especial por nuvens altas nas regiões do interior, com possibilidade de períodos de chuva fraca ou chuvisco no litoral a norte do Cabo Raso até meio da manhã, e a partir do final da tarde nas regiões do Norte e Centro, em especial no litoral.

Os períodos de chuva vão manter-se, de acordo com a informação disponibilizada pelo IPMA, até à próxima sexta-feira.

Para quarta-feira, no litoral assistir-se-á a uma pequena subida da temperatura mínima, enquanto para as regiões do interior está prevista uma pequena descida das máximas.

Para a região sul, o céu estará pouco nublado ou limpo, apresentando-se em geral muito nublado no litoral oeste e Alentejo até meio da manhã, tornando-se gradualmente muito nublado por nuvens altas a partir da tarde.

Na grande Lisboa o céu irá apresentar-se em geral muito nublado, sendo por nuvens altas durante a tarde, registando-se uma pequena subida da temperatura mínima.

Para o grande Porto, as previsões apontam, igualmente, céu em geral muito nublado, com possibilidade de períodos de chuva fraca ou chuvisco até meio da manhã, e a partir do final da tarde.

Com Lusa