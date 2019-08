Movimento em Abrantes apela à reintegração de padre condenado em tribunal

Um grupo de 300 cidadãos de Abrantes apelou à reintegração imediata do padre José da Graça, dispensado de funções pela Diocese de Portalegre-Castelo Branco depois de ter sido condenado em tribunal por burla e falsificação de documentos.

Numa carta enviada ao Bispo da Diocese de Portalegre-Castelo Branco e ao Cardeal Patriarca de Lisboa, a que a Lusa teve hoje acesso, aquele movimento de cidadãos mostrou o seu apoio ao cónego e admitiu "recorrer ao direito canónico" se as suas pretensões não forem atendidas.

"Este é um movimento de pessoas individuais de apoio ao cónego, tanto na sua obra como na sua dignidade, porque o senhor Bispo, com esta decisão, não só afetou a dignidade do cónego José da Graça como afetou a dignidade da comunidade abrantina e é isso que queremos reverter e que o padre possa voltar a exercer nas suas paróquias", disse à Lusa Domingos Chambel, um dos porta-voz do movimento "MOSAR-CJG "(Movimento Social de Apoio e Reconhecimento ao Cónego José da Graça).