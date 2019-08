PJ encontra ossadas humanas num terreno florestal em Pedrógão Grande

A Polícia Judiciária (PJ) de Coimbra encontrou na zona de Pedrógão Grande, no distrito de Leiria, ossadas humanas que se presume serem de um cidadão britânico desaparecido há um ano na região, anunciou esta terça-feira aquela força policial.

Em comunicado, a Diretoria do Centro da PJ explica que a descoberta das ossadas humanas ocorreu num terreno florestal, na zona de Pedrógão Grande, no âmbito de uma investigação, por suspeita de crime de homicídio, iniciada há cerca de um ano.

Segundo a PJ, os restos mortais encontrados vão ser removidos para o Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses (INMLCF), para a realização da respetiva autópsia.

"A investigação está a ser conduzida em estreita colaboração com as autoridades policiais do Reino Unido, prosseguindo com vista ao cabal esclarecimento dos factos", conclui.