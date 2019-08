Homem morre no Estabelecimento Prisional de Santa Cruz do Bispo

O corpo de um homem de 55 anos de idade foi retirado esta quarta-feira do Estabelecimento Prisional de Santa Cruz do Bispo, Matosinhos, distrito do Porto, e foi trasladado para o Instituto de Medicina Legal, disseram à Lusa autoridaeds locais.

Fonte do Comando Distrital de Operação de Socorros (CDOS) do Porto disse à agência Lusa que, pelas 12:15, receberam um pedido do Estabelecimento Prisional de Santa Cruz do Bispo para "fazerem a remoção de um cadáver".

Fonte dos Bombeiros de São Mamede Infesta, a corporação que esteve no local da ocorrência com dois elementos e uma viatura, adiantaram à Lusa que removeram o corpo de "um homem de 55 anos" do Estabelecimento Prisional de Santa Cruz do Bispo, tendo trasladado o corpo para o Instituto de Medicina Legal do Porto.

A ocorrência foi dada como encerrada pelas 13:14 de hoje.

Lusa