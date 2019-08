Hospital Amadora-Sintra abre inquérito sobre morte de recém-nascido

O Hospital Amadora-Sintra decidiu abrir um inquérito para averiguar o caso do recém-nascido que morreu depois de a mãe ter sido transferida do Algarve, indicou à agência Lusa fonte oficial.

"O Conselho de Administração do Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca decidiu abrir um inquérito interno para averiguar os factos relativos a este caso que culminou com a morte do recém-nascido", refere a administração do hospital Amadora-Sintra, numa resposta enviada à agência Lusa.