Ministério Público abre inquérito a morte de recém-nascido transferido do Algarve

O Ministério Público determinou esta quarta-feira a abertura de um inquérito às circunstâncias da morte do recém-nascido da grávida que foi transferida do Algarve para o hospital Amadora-Sintra.

"O Ministério Público da comarca de Lisboa Oeste determinou a abertura de inquérito", respondeu à agência Lusa a Procuradoria-geral da República (PGR).

O anúncio da decisão surge depois do Hospital de Faro e o hospital Amadora-Sintra, assim como o Centro Hospitalar do Algarve, terem anunciado a abertura de um inquérito ao caso.

O que aconteceu?

A grávida foi transferida do Hospital de Faro pelas 19h30, depois de ter dado entrada a meio da tarde de sexta-feira. Apresentava um quadro de pré-eclâmpsia, que se traduz em hipertensão na gravidez, e de descolamento da placenta, contaram à Lusa fontes ligadas ao caso.

A razão da transferência, ainda por ser esclarecida pelo Ministério da Saúde, terá estado relacionada com a insuficiência de meios face à sua condição clínica.

Entretanto, o hospital Amadora-Sintra refere que a grávida foi "prontamente assistida" e teve "todos os cuidados de saúde considerados necessários".

Alerta para falta de meios

A Ordem dos Médicos e os sindicatos médicos têm vindo a alertar para a insuficiência de meios nos serviços de obstetrícia do sul do país e ainda esta quarta-feira o presidente da secção regional Sul da Ordem indicou que as grávidas andam a "saltar de hospital em hospital", com as maternidades a funcionar a meio gás.

O bastonário Miguel Guimarães lamenta a morte do bebé e manifesta solidariedade para com os pais e família, exigindo ao Ministério Público que investigue a situação.

Com Lusa