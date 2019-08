O Sindicato Independente dos Médicos pede à Ordem para avaliar disciplinarmente os responsáveis pelas escalas.

A Ordem dos Médicos diz estar atenta e irá atuar, caso os médicos responsáveis permitam escalas de urgência abaixo dos mínimos, nos serviços de obstetricia .

Estão em risco as escalas no próximo fim-de-semana na Maternidade Alfredo da Costa e no Hospital Fernando da Fonseca.