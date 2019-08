O Sindicato dos Técnicos Superiores de Diagnóstico e Terapêutica pede a contratação de 500 profissionais até ao final do ano. Luís Dupont, presidente do sindicato, diz que está em causa o bom funcionamento do Sistema Nacional de Saúde.

O Governo autorizou contratações no setor da Saúde, mas os técnicos superiores de diagnóstico ficaram fora do despacho.