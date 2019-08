O inquérito (polémico) aos funcionários públicos... acessível a todos os cidadãos

Um questionário enviado a 500 mil funcionários públicos pergunta se estão satisfeitos com o Governo. E pede mesmo que digam como foram afetados pelo período da troika.

A iniciativa, considerada eleitoralista e que mereceu várias criticas, foi entretanto suspensa.

Em comunicado enviado às redações, o Ministério das Finanças informa que "considerando que a elevada visibilidade do assunto em período pré-eleitoral pode comprometer a fiabilidade dos resultados, inviabilizando todo o inquérito e a comparabilidade com os resultados obtidos em 2015, o Governo determinou a suspensão temporária do inquérito, e que o preenchimento dos questionários e as fases subsequentes sejam retomados após as eleições legislativas marcadas para dia 6 de outubro".