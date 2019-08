Formação para conduzir camião com matérias perigosas demora no mínimo 35 horas

Para um motorista poder conduzir um camião com matérias perigosas, além da carta de pesados, com ou sem reboque tem de ter uma formação muito particular que demora no mínimo 35 horas.

Ao longo dos últimos dias, os sindicatos da PSP e da GNR mostraram-se contra a utilização de agentes das forças de segurança para fazer o transporte de combustível durante a greve, porque não é a sua função e consideram a formação que estão a ter é escassa.