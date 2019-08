Dois feridos em acidente com parapente na Lousã

Um acidente com um parapente este sábado à tarde, na Serra da Lousã, provocou um ferido grave e um ferido ligeiro, informou o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Coimbra.

O ferido grave foi transportado num helicóptero do INEM para o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC), disse à agência Lusa fonte do CDOS de Coimbra.

O acidente ocorreu por volta das 16:30, no Cabeço da Ortiga, na Lousã, "zona muito utilizada para a prática de parapente", explicou a mesma fonte.

De acordo com fonte do CDOS de Coimbra, no local estiveram operacionais dos Bombeiros da Lousã, INEM e GNR.



Lusa