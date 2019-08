Homem caiu ao mar no norte da Madeira e está dado como desaparecido

Um homem está dado como desaparecido nos mares da zona do Seixal, concelho do Porto Moniz, no norte da Madeira, estando a decorrer a operação de busca envolvendo várias entidades, disse hoje fonte dos bombeiros da localidade.

De acordo com a mesma fonte, o alerta foi dado às 17:35 pelo Serviço Regional de Proteção Civil da Madeira.

"O homem estava acompanhado por um familiar, caiu ao mar na zona conhecida pelo 'Mata Sete', no Seixal", adiantou.

A fonte acrescentou que o homem "ainda falou com o familiar que o acompanhava depois de cair à água, mas depois desapareceu".

No local, na operação de busca, estão a colaborar elementos dos bombeiros de São Vicente e Porto Moniz, o Corpo Voluntário de Salvadores Náuticos (SANAS), da Polícia Marítima e da Polícia de Segurança Pública.

A Lusa tentou contactar o comandante da Zona Marítima da Madeira e continua a aguardar que o responsável faça um ponto da situação.



Lusa