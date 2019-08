Manifestação antifascista contra a conferência neonazi que decorre em Lisboa

Um total de 65 organizações antifascistas, 28 portuguesas e 37 estrangeiras, subscreveram um manifesto contra a "conferência nacionalista" e lançaram uma petição pública eletrónica apelando à proibição da iniciativa.

Os subscritores do manifesto são os promotores da concentração no mesmo dia da "conferência nacionalista" organizada pelo grupo de extrema-direita `Nova Ordem Social´, dirigido pelo já condenado por vários crimes de índole racial Mário Machado.

"É um grito de cidadania. O objetivo é fazer um alerta público face ao encontro de organizações declarada e abertamente racistas, cuja existência em si é uma afronta à Constituição da República Portuguesa", defendeu o dirigente do SOS Racismo, Mamadou Ba, em declarações à Lusa.

Joana Sales, da União de Mulheres Alternativa e Resposta (UMAR), declarou à Lusa que a sua associação subscreveu o manifesto porque "sempre luta por valores democráticos e uma manifestação neonazi não pugna por esses valores".

A União de Resistentes Antifascistas Portugueses (URAP) considerou que a conferência nacionalista é "um insulto ao povo português que, em abril de 1974, derrubou a ditadura fascista".

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, questionado pelos jornalistas, numa visita oficial à Alemanha, defendeu que Portugal deve "continuar a ser" um exemplo de estabilidade política e social e "não de radicalismos" ou de "fenómenos inorgânicos" que a questionem.

Essa estabilidade "política e institucional é muito importante para a estabilidade financeira e económica e para a estabilidade social", acrescentou.

Também já o BE, o PCP, o PAN e o Livre se posicionaram contra a conferência. Bloquistas e membros do Livre apelaram mesmo às autoridades para atuarem no sentido de a iniciativa não ter lugar e afirmando que vão estar presentes na contramanifestação antifascista.

Fonte policial adiantou à Lusa que o Serviço de Informações de Segurança (SIS) está a acompanhar "muito de perto" a "conferência nacionalista".