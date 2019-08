Casal cai num poço em Tondela e sofre ferimentos graves

Um homem e uma mulher caíram esta quinta-feira num poço em Parada de Gonta, no concelho de Tondela (distrito de Viseu), sofrendo ferimentos graves, disse à agência Lusa, fonte da Proteção Civil.

O casal estaria a trabalhar com um motor para extrair água do poço e, em circunstâncias ainda por apurar, caíram no poço, do qual foram retirados com ferimentos de graves, disse à agência Lusa fonte do Comandos Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viseu.

As vítimas foram transportadas para o Hospital de São Teotónio, em Viseu, adiantou a mesma fonte, indicando que o alerta para o acidente foi dado pelas 14:00.Para o local foram mobilizados meios dos bombeiros de Tondela e dos sapadores de Viseu, da GNR e do INEM, com uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER), no total de 23 operacionais, apoiados por nove viaturas.

Lusa