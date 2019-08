Marcelo promulga a Lei de Bases da Saúde 

Marcelo Rebelo de Sousa admite que a votação do diploma, aprovado apenas com os votos da esquerda, não corresponde "ao considerado ideal, nomeadamente por dela excluir o partido com maior representação parlamentar", ou seja, o PSD.

Ainda assim, o Presidente entende que esta Lei de Bases da Saúde preenche um critério substancial para a promulgação: "não compromete, em nenhum sentido, as escolhas futuras do legislador", diz Marcelo, numa referência ao recurso a Parcerias Público Privadas, que assim continua possível.