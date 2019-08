Substância encontrada em avião no aeroporto de Lisboa não constitui perigo para a saúde

A substância encontrada esta sexta-feira no porão de um avião da Swiss International no Aeroporto de Lisboa não constitui "perigo para a saúde humana", prevendo-se que a aeronave descole ao início da noite, indicou a ANA.

Numa declaração escrita enviada à agência Lusa, a ANA - Aeroportos de Portugal refere que, "após avaliação da substância pela equipa especializada dos Bombeiros Sapadores de Lisboa, conclui-se que não há perigo para a saúde humana".

Contudo, a ANA não adianta qual a substância encontrada no avião.Ainda segundo a ANA, pelas 19:00 o perímetro de segurança já tinha sido levantado, "prevendo-se que a aeronave esteja pronta para descolar em breve".

No site da ANA, às 19:15 já era dada a indicação que os passageiros do voo da Swiss Internacional para Zurique, que deveria ter descolado às 14:35, estavam a embarcar.

Ao início da tarde, fonte oficial do Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da PSP disse à Lusa que tinha sido encontrado um "pó químico" no porão de um avião no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa.

O Cometlis indicou que recebeu o alerta pelas 14:58 e que elementos policiais tinham montado um perímetro de segurança, estando a operação a cargo do Regimento de Sapadores Bombeiros (RSB) de Lisboa, que tem elementos preparados com equipamento NBQ (Nuclear, Biológico e Químico).

À Lusa, fonte dos RSB de Lisboa afirmou tratar-se de "sacos rompidos" que continham um pó, sem especificar qual.Estiveram no local 17 operacionais e quatro veículos, de acordo com a página oficial da Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.

Lusa