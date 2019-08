Segundo o Expresso, que ouviu profissionais do Centro Hospitalar de Coimbra, há doenças fetais graves que só são possíveis diagnosticar após as 24 semanas, o limite do prazo legal para abortar em caso de doenças graves.

Os clínicos não adiantam um novo limite legal, defendem apenas um prazo mais flexível. De acordo com o semanário, em Portugal muitos casais, sem alternativa, acabam por recorrer ao estrangeiro.