Em comunicado, a PSP faz saber que "até ao próximo domingo, a Divisão de Trânsito de Lisboa vai incidir as suas ações de fiscalização rodoviárias na deteção de condutores em excesso de velocidade, em toda a área metropolitana de Lisboa."

Lembra ainda que "o excesso de velocidade previsto no artigo 27.º do Código da Estrada, é punido com uma coima até 2500€, uma sanção acessória até dois anos, e a subtração de um máximo de cinco pontos da carta de condução do infrator."