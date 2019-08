Atropelamento ferroviário na Linha do Norte em Gaia causa um morto

Um homem morreu hoje na sequência de um atropelamento ferroviário na Linha do Norte, em Vila Nova de Gaia, adiantou hoje à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações e Socorro (CDOS) do Porto.



O atropelamento ocorreu por volta das 15:00, junto ao apeadeiro da Aguda, concelho de Vila Nova de Gaia, distrito do Porto, e causou a morte a um homem com cerca de 45 anos, adiantou à Lusa fonte do INEM.



"O óbito foi declarado no local", acrescentou.



A circulação, que esteve interrompida nos dois sentidos entre as estações de Vila Nova de Gaia e da Granja desde as 15:00, reabriu às 16:00, referiu a fonte.



No local da ocorrência estiveram 19 homens, apoiados por seis viaturas.

Lusa