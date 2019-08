Detido casal que maltratava filhas gémeas na Amadora

Foi detido pela PSP da Amadora um casal suspeito de violência doméstica contra as duas filhas. A PSP diz que viviam em condições desumanas, privadas de higiene e expostas às agressões físicas e psicológicas dos pais de 51 e 34 anos. As vítimas são gémeas com 10 anos.

Os suspeitos foram detidos pela Divisão da Amadora, presentes a primeiro interrogatório judicial, mas saíram em liberdade.

O Tribunal de Família e Menores da Amadora retirou as crianças ao casal e colocou-as numa residência de acolhimento temporário.