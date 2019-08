Discussão causa seis feridos ligeiros em Baião

Uma discussão, que desencadeou numa rixa entre populares em Santa Marinha do Zêzere, Baião, no distrito do Porto, causou seis feridos ligeiros, adiantaram hoje à Lusa fontes dos bombeiros locais e da GNR.

Segundo as fontes, os seis feridos foram transportados para o Hospital Padre Américo - Vale do Sousa, em Penafiel.

O conflito aconteceu no centro de Santa Marinha do Zêzere, na Rua 20 de Junho, acrescentaram. Os motivos que originaram a disputa não foram revelados.

No local do incidente estiveram 11 bombeiros e militares da GNR, apoiados por quatro viaturas.

Lusa