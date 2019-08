Festa do Avante! sem plástico descartável às refeições

Música em 10 palcos, cinema, teatro, programação infantil e meia centena de debates compõem a 43.ª edição da Festa do Avante!, a rentrée comunista, na qual são abolidos talheres e pratos de plástico descartáveis.

O programa completo da festa do Avante!, foi apresentado em conferência de imprensa esta segunda-feira na Quinta da Atalaia, no Seixal, onde os trabalhos de construção e montagem do espaço já decorrem, uma festa que acontece entre 06 e 08 de setembro, a um mês das eleições legislativas de 06 de outubro.

Alexandre Araújo, membro do Comité Central do PCP, lembrou que a Festa do Avante!, com um programa "amplo e diversificado, começa daqui a 18 dias e a proximidade às eleições legislativas vai estar presente naquela que é a rentrée política dos comunistas no plano da afirmação da CDU e das suas propostas, bem como da "necessidade do país avançar".

"Procuramos de ano para ano criar as melhores condições para receber todos os que ajudam na festa e aqueles que visitam e usufruem dos três dias. Este ano um cuidado particular às questões do acesso às pessoas com mobilidade reduzida, com medidas que fomos tomando", destacou.

Segundo o dirigente comunista, foi dada também "uma importância grande às questões da limpeza, da reciclagem", anunciando a decisão de "abolir a utilização de plástico descartável nomeadamente no serviço de refeições".

À Lusa, o partido explicou que os plásticos descartáveis desaparecem dos pratos e talheres, com a utilização de outras soluções, enquanto os copos serão de plástico, mas dos reutilizáveis e cujo valor que é pago para o adquirir pode ser recuperado com a devolução do copo.

"Desde a música, com mais de 10 palcos que temos no recinto, o programa vai também ao cinema, teatro, desporto, com mais de 46 modalidades que aqui se praticam ao longo de três dias. Há também um programa dedicado ao público infantil que muito enriquece a festa do Avante!", sublinhou.

Moonspell, Clã (com Samuel Úria), Blind Zero, Bonga, ThE SPiLL, Delvon Lamarr Organ Trio e Mafalda Veiga (com Ana Bacalhau) são alguns destaques musicais do evento.

O programa cultural da Festa do Avante! inclui ainda artistas como Anarchicks, Cais Sodré Funk Connection, Canções de Roda, Celina da Piedade (com João Gil), César Cardoso Quarteto (com Julian Arguelles), Expensive Soul e Fast Eddie Nelson, Joana Amendoeira e Pedro Moutinho.

Como é tradicional, o palco principal, o chamado palco 25 de Abril, arranca na sexta-feira, o primeiro dia da festa, com música clássica a cargo da Orquestra Sinfonietta de Lisboa. "Destaque ainda para um programa muito diversificado de cerca de 50 debates que tocam os principais aspetos da intervenção política, nacional e internacional, do PCP", evidenciou Alexandre Araújo.

Na conferência de imprensa, os artistas presentes tiveram a oportunidade de falar das expectativas para a sua participação no Avante!.Rita Grácio, responsável pelos concertos para bebés que este ano terão duas sessões, sublinhou que é "bom que os bebés tragam os avós, os pais, os tios e os irmãos mais velhos porque é uma ótima forma de ter acesso à cultura".

"Para nós é um privilégio porque é uma energia e uma confusão muito pura e muito genuína esta de pessoas que estão genuinamente à procura de música", disse.

Já Fernando Ribeiro, dos Moonspell, confidenciou que quando a banda se formou, em 1992, os seus membros já eram frequentadores assíduos da Festa do Avante! e sempre tiveram o "desejo por este palco".

"Este ano alinharam-se todas as estrelas para nós virmos cá, também com o Paulo Bragança. Não exagero se disser que é um sonho que se vai concretizar para os Moonspell", afirmou.

Lusa