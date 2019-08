A menos de um mês do arranque do novo ano letivo, as vagas para 1067 assistentes operacionais, prometidas em fevereiro, continuam por preencher.

De acordo com o Jornal de Notícias, que faz manchete com o tema, 60 escolas ainda não iniciaram o procedimento para a contratação.

A Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas diz que há falta de funcionários em 80% das escolas portuguesas.