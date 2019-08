Morreu a criança de 3 anos atropelada em Rio Maior

A criança de 3 anos atropelada na terça-feira na Asseiceira, em Rio Maior, não resistiu aos ferimentos e morreu hoje no hospital de Santa Maria, em Lisboa, para onde havia sido transportada, disse a presidente da junta de freguesia.

"Infelizmente, o menino não resistiu aos ferimentos e faleceu esta manhã no hospital de Santa Maria com um traumatismo crânio encefálico grave", disse à Lusa a presidente da junta de freguesia de Asseiceira, no distrito de Santarém.