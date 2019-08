Portuguesa desaparecida em Barcelona encontrada em casa de familiares

Uma portuguesa desaparecida na segunda-feira em Sant Pere de Ribes, Barcelona, foi localizada em casa de um familiar, em Portugal, de acordo com a polícia da Catalunha (Mossos d'Esquadra).

Numa publicação na plataforma Twitter, a polícia catalã comunicou que a mulher, de 24 anos, estava em casa de um familiar.

A portuguesa fora vista pela última vez no final da tarde de segunda-feira, junto ao castelo daquele município, levando a polícia a utilizar as redes sociais para pedir ajuda no sentido de localizar a jovem mulher.

A primeira publicação da polícia, feita ao final da tarde de terça-feira, contava com mais de 3.300 'retweets' no momento em que os Mossos d'Esquadra anunciaram que a portuguesa tinha sido localizada.

A polícia catalã não respondeu ao contacto da agência Lusa.

Lusa