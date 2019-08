Presidente da República promulga criação da Ordem dos Assistentes Sociais

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, promulgou a legislação que cria a Ordem dos Assistentes Sociais e aprova o respetivo estatuto, segundo informação divulgada esta quarta-feira na página oficial da presidência.

A criação da Ordem dos Assistentes Sociais tinha sido aprovada em votação final no parlamento, em 5 de julho, com votos a favor do PS, CDS, BE e PAN, tendo o PSD e o PCP optado pela abstenção.

O PSD justificou a abstenção considerando que as ordens profissionais devem ser criadas em casos de exceção, quando o Estado não consegue assegurar a sua regulação, nomeadamente por conflitos de interesse.

Lusa