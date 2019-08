Colisão entre dois veículos no IC8 em Proença-a-Nova provoca oito feridos

Oito pessoas ficaram feridas, entre as quais cinco crianças, na sequência de uma colisão ocorrida hoje no IC8, próximo de Proença-a-Nova, disse fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Castelo Branco.



O alerta foi dado às 13:00 e a via estava cortada, às 14:00, nos dois sentidos.



"Trata-se de uma colisão entre dois veículos ligeiros, da qual resultaram oito feridos, dos quais cinco crianças, sendo que uma delas ficou ferida com gravidade", adiantou à agência Lusa fonte do CDOS de Castelo Branco.



Segundo a mesma fonte, às 14:00, estavam no local 16 veículos dos bombeiros e do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), 40 operacionais e foi ainda ativado para o local um helicóptero do INEM.



"Para já, há a registar um ferido grave, uma criança, que, após a avaliação do seu estado, poderá ser, ou não, helitransportada para Coimbra", explicou.

