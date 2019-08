Governo português alerta emigrantes para limitações rodoviárias entre Espanha e França

O Governo português alertou os emigrantes portugueses para os constrangimentos na circulação automóvel que se vão verificar este fim de semana na zona fronteiriça entre Espanha e França e que podem afetar as suas viagens de regresso de férias.

O alerta para estes condicionamentos ao trânsito, estabelecidos por causa da realização da cimeira do G7, em Biarritz, França, de 24 a 26 de agosto, está publicado no site da Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas.

"Podem os mesmos ter influência no regresso a casa de muitos cidadãos portugueses emigrantes, pelo que publicamos esta informação no Portal das Comunidades", refere fonte oficial da Secretaria de Estado na nota enviada à Agência Lusa.

De acordo com a informação disponível no portal, por ocasião da cimeira do G7, "devem ser tomadas medidas especiais de circulação, a fim de articular as restrições de circulação, especialmente locais, e os requisitos de segurança ligados a este evento internacional [a cimeira do G7] ".

Assim, adianta a mesma nota, "a circulação rodoviária será proibida no centro de Biarritz e transferida para a autoestrada A63, que servirá de variante urbana durante todo o período.

Esta transferência de tráfego exige que a circulação de veículos pesados de mercadorias na autoestrada A63 seja limitada durante determinados períodos, para além das restrições de tráfego em vigor durante este importante fim de semana de vaivém do verão".

A fim de estabelecer um equilíbrio entre as obrigações da segurança do evento e a necessidade de assegurar a fluidez da circulação nesta área geográfica, o Governo francês publicou um despacho ministerial, a 18 de junho de 2019, no qual estabeleceu várias medidas de circulação de veículos, entre elas a do prolongamento do período de limitação de circulação de pesados em algumas vias no sábado, domingo e segunda-feira.

O Governo português pede ainda aos transportadores rodoviários que antecipem os movimentos nesta área durante estes três dias e aconselha as pessoas a consultarem o site "Bison Futé" para obterem mais informações.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros já tinha feito um apelo aos emigrantes para que na viagem de regresso de férias de carro "o façam de forma calma e segura, em cumprimento das leis e regulamentações rodoviárias, chegando assim sãos e salvos aos seus locais de destino".

Lusa