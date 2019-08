Nova lei da identidade de género nas escolas gera polémica

O despacho do Ministério da Educação sobre a aplicação da nova lei da identidade de género na escola está a gerar uma onda de contestação. O documento prevê que os alunos transgénero possam, por exemplo, escolher a que casa de banho ou balneário querem ir, de acordo com a sua singularidade. Também devem poder ser chamados pelo nome com o qual mais se identificam, ou escolher que uniforme vestir. A lei prevê ainda o acompanhamento escolar e o enquadramento parental.

Em declarações à TSF, o secretário de Estado da Educação, João Costa, diz que as escolas vão conseguir adaptar-se e encontrar soluções e que esta medida vai proteger uma minoria.

Na internet circula já uma petição com mais de 19 mil assinaturas contra a introdução da nova legislação.