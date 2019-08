CGTP reúne-se com PCP e BE para pedido de fiscalização sucessiva ao Código de Trabalho 

Depois do Presidente da República ter promulgado as alterações ao Código do Trabalho, a CGTP vai esta sexta-feira reunir-se com o PCP e com o Bloco de Esquerda.

Os dois partidos anunciaram a intenção de avançar para o Tribunal Constitucional com um pedido de fiscalização sucessiva do diploma. Só juntos conseguem o número de deputados suficiente para o fazer.

A central sindical pediu as reuniões para colaborar na fundamentação a enviar para o Tribunal Constitucional, nas próximas semanas.

Arménio Carlos criticou a decisão do Presidente da República e disse considerar que estas novas leis laborais contêm uma série de ilegalidades.

Um dos pontos mais controversos é o alargamento do período experimental dos de 90 para 180 dias.