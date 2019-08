Detida suspeita de atear cinco fogos florestais em Paredes

A Polícia Judiciária (PJ) deteve uma mulher de 62 anos suspeita de ter ateado cinco incêndios florestais com recurso a isqueiro em Rebordosa, no concelho de Paredes, anunciou hoje aquela força de segurança.

Em comunicado, a PJ refere que, através da Diretoria do Norte e com a colaboração da GNR, identificou e deteve a suspeita "fora de flagrante delito".

O fogo, acrescenta, "terá sido provocado com recurso a isqueiro, com intencionalidade de queimar mato e provocar incêndio florestal, em locais escondidos, para a propagação de desenvolver insidiosamente", no distrito do Porto.