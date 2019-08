Encontrado corpo de homem desaparecido no rio Mondego, em Coimbra

O corpo do homem que estava desaparecido na zona de Rebolim, no rio Mondego, em Coimbra, foi encontrado, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS).

"As buscas no local já terminaram. Foi encontrado o corpo da pessoa que estava desaparecida, já cadáver", afirmou fonte do CDOS de Coimbra.

No local, localizado perto do polo II da Universidade de Coimbra, dentro do perímetro urbano da cidade, existe uma espécie de praia fluvial, não vigiada. Segundo o CDOS, as buscas envolveram 26 operacionais e nove viaturas, incluindo uma equipa de mergulhadores dos bombeiros Sapadores de Coimbra com uma embarcação.

Lusa