Jovem baleado no exterior de discoteca no Algarve onde estariam pelo menos mil pessoas

Um jovem de 19 anos pertencente ao staff da discoteca Lick, em Vilamoura, foi baleado na cabeça hoje de madrugada no exterior do estabelecimento noturno e acabou por morrer. Segundo a gerência, dentro da discoteca estariam entre mil a duas mil pessoas. Fernando Pacheco, gerente do espaço, garantiu à SIC que ninguém se apercebeu dos disparos.