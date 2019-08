Há um português entre os mais de cem feridos numa tempestade que matou quatro pessoas ontem, na Polónia.



As vítimas faziam parte de um grupo de turistas que foram atingidos por um raio durante uma tempestade nas montanhas Tatras, no sul do país.

O português ficou ferido sem gravidade e deverá ter alta ainda hoje.



Entre as vítimas mortais estão duas crianças.