Prisão preventiva para alegado sequestrador de ex-namorada em Barcelona

O homem de 30 anos, suspeito de ter sequestrado a ex-namorada em Barcelona, ficou hoje em prisão preventiva por decisão do juiz de instrução do tribunal do Seixal, disse à Lusa fonte ligada à investigação.

O homem foi detido por suspeita de ter sequestrado a namorada na cidade espanhola e está indiciado por sequestro agravado, ofensas à integridade física e violência doméstica.

Os factos foram cometidos entre segunda e quarta-feira, tendo o suspeito se deslocado à cidade, "onde agrediu e coagiu a vítima", uma mulher de 25 anos com quem tivera um relacionamento.