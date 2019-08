Homem morre após despiste de automóvel em Macedo de Cavaleiros

Um homem com cerca de 40 anos morreu este sábado na sequência do despiste de um automóvel ligeiro, na aldeia das Arcas, no concelho de Macedo de Cavaleiros, no distrito de Bragança, disse à Lusa fonte dos bombeiros.

"O acidente ocorreu à entrada da aldeia da Arcas. Na sequência do despiste, a viatura capotou, acabando por matar o condutor. O óbito foi dado no local pela equipa da viatura médica de emergência e reanimação [VMER] ", referiu o comandante do Bombeiros de Macedo de Cavaleiros, João Venceslau.

O alerta foi dado às 20:18.

No local estiveram 11 bombeiros que foram apoiados por quatro viaturas, aos quais se juntaram a VMER e militares da GNR.

Lusa