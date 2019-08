Última noite de férias de Marcelo marcada por assalto no hotel em Alvor

Apesar dos seguranças do Presidente no edifício, um homem encapuzado assaltou a receção do hotel, em Alvor, onde Marcelo Rebelo de Sousa passava férias,

O assalto aconteceu ao início da madrugada de domingo, última noite de férias do Presidente, numa altura em que não havia hóspedes por perto.

O assaltante fugiu com 240 euros. O caso foi tornado público pelo Movimento Zero, que reúne policias e militares descontentes.