Urgência da Maternidade Bissaya Barreto em Coimbra já não encerra hoje no período noturno

A urgência da Maternidade Bissaya Barreto, em Coimbra, não vai encerrar entre as 21:00 de hoje e as 09:00 de terça-feira, como estava previsto, confirmou à agência Lusa fonte do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC).

Fonte do gabinete de comunicação disse que uma médica obstetra se disponibilizou para substituir uma colega que se encontra de baixa, evitando o encerramento, como referia hoje a edição do Diário de Coimbra.

Segundo a mesma fonte, a administração do CHUC está ainda a desenvolver todos os esforços para que a urgência da mesma maternidade não encerre no sábado.

Na sexta-feira, a Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos (SRCOM) revelou que existe uma "preocupante falta de obstetras na zona Centro do país, claramente insuficientes para dar resposta adequada às necessidades dos cidadãos".

Além da falta de recursos humanos, a SRCOM denuncia também a incorreta dotação de obstetras das duas maternidades de Coimbra.

"As respetivas unidades estão a funcionar muitas vezes no limite, bastando haver uma baixa de um médico para colocar em causa todo o funcionamento do serviço", referia um comunicado.

Citado na nota, o presidente da secção, Carlos Cortes, considerava que "as graves carências de obstetras são inaceitáveis", porque ano após ano existe uma "total desconsideração na atribuição de vagas para obstetrícia com consequências inevitáveis no bom funcionamento dos serviços".

Em comunicado, o CHUC referiu que, "tendo sempre por princípio o atendimento às utentes com toda a segurança, tomou medidas cautelares no sentido de reorientar a eventual procura externa, nesse período, para o seu serviço de obstetrícia A que funciona na Maternidade Daniel de Matos".

As duas maternidades de Coimbra integram o CHUC, que garante um atendimento "com a mesma qualidade e segurança" em qualquer uma das unidades de obstetrícia, salientava a nota.

Lusa