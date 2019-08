Via do Infante (A22) reaberta ao trânsito após colisão entre dois pesados

A Via do Infante (A22) foi hoje reaberta ao trânsito, depois de ter sido cortada no sentido este-oeste (Faro-Lagos), ao quilómetro 72, devido à colisão, no domingo, entre dois veículos pesados de mercadorias.

De acordo com o Comando Distrital de Operação de Socorro (CDOS) de Faro, a normalidade na circulação automóvel foi reposta às 02:44.

O alerta para o acidente, do qual não resultaram feridos, foi dado às 15:10 de domingo e prestaram apoio no local aos veículos acidentados elementos da GNR e da concessionária da A22.

Lusa