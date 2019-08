Disparos com arma de fogo efetuados na via pública no Seixal

Disparos com arma de fogo foram efetuados na noite desta terça-feira na via pública na Aldeia de Paio Pires, concelho do Seixal, Setúbal, disse à Lusa fonte da GNR, referindo que não existem vítimas a registar.

"A informação que temos é que foram efetuados disparos com arma de fogo na Aldeia de Paio Pires. Não temos ainda a confirmação se chegou a haver uma troca de tiros entre grupos, se foram tiros efetuados para o ar ou disparos em direção a alguém", afirmou a fonte da GNR.

Segundo a mesma fonte, os disparos não causaram qualquer vítima, existindo apenas a registar danos numa habitação.

"Estamos a tentar averiguar quem foram os autores dos disparos e que tipo de arma ou armas foram utilizadas. A Polícia Judiciária já foi chamada ao local", acrescentou.

A GNR admite a possibilidade de a ocorrência de hoje estar relacionada com os desacatos que ocorreram na sexta-feira num estabelecimento comercial na Aldeia de Paio Pires, mas adianta que este dado só pode ser confirmado com a investigação que está já a decorrer.

