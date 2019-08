Ferido grave em explosão em Penacova com prognóstico reservado

O ferido grave da explosão seguida de incêndio ocorrida na segunda-feira num apartamento em Penacova, no distrito de Coimbra, encontra-se esta terça-feira internado com prognóstico reservado, disse à agência Lusa fonte do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC).

A vítima, do sexo masculino, de 48 anos, está internada na Unidade de Queimados com queimaduras de 2.º e 3.º graus em 90% do corpo, encontrando-se "ventilado e com prognóstico reservado".

Uma explosão seguida de incêndio num apartamento no concelho de Penacova, no distrito de Coimbra, provocou na segunda-feira um ferido grave e dois mais ligeiros, disse à agência Lusa fonte dos bombeiros locais.

Os dois feridos mais leves, ambos do sexo feminino (esposa e filha), apresentavam queimaduras de 2.º grau.

A mulher teve alta hospitalar ainda na segunda-feira e a filha foi transferida para a Unidade de Queimados do Hospital da Prelada, Porto, onde se encontra internada, "estável e com boa evolução", segundo comunicado daquela unidade hospitalar.

Segundo o comandante dos Bombeiros Voluntários de Penacova, António Simões, suspeita-se que a explosão no apartamento, que ficou destruído, tenha sido provocada por uma fuga de gás.

Lusa