Partidos com assento parlamentar planeiam gastar 7,4 milhões na campanha às legislativas

Os partidos com assento parlamentar deverão gastar cerca de 7,4 milhões de euros na campanha para as legislativas.

O Bloco de Esquerda e o PAN são os únicos que admitem ultrapassar o orçamento de 2015. O BE prevê gastar 980 mil euros, mais 160 mil do que há quatro anos. Já o PAN planeia gastar 138 mil euros, quatro vezes mais do que nas últimas legislativas, nas quais gastaram 32 mil euros.

Os restantes partidos deverão baixar os custos.

O PS tem previsto um orçamento de 2,4 milhões de euros (2,6 milhões em 2015), o PSD de 2 milhões (2,3 milhões em 2015), o CDS de 700 mil (orçamentaram 713 mil em 2015, mas registaram gastos acima de 1 milhão) e o PCP de 1,2 milhões (1,5 milhões em 2015).