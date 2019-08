Rapariga de 12 anos atropelada na Figueira da Foz está em estado crítico 

Um atropelamento na Figueira da Foz causou ontem à noite a morte a duas pessoas. Um homem de 48 anos e a enteada de 19.

Em estado crítico ficou o elemento mais novo da família, uma rapariga de 12 anos que foi transportada para o Hospital Pediátrico de Coimbra.

O acidente ocorreu na Estrada Nacional 109, na localidade de Pedros, cerca das 22.30.

A família que era emigrante em França, tinha estado num café junto à estrada, e quando se dirigia para casa foi atropelada.

Ao volante da viatura, com matricula luxemburguesa, estava um homem com 25 anos que também ficou ferido no acidente, e que foi assistido no Hospital da Figueira da Foz.

A família passava os últimos dias de férias antes de regressar aos arredores de Paris, onde já se encontrava a mãe das jovens.

Ao acidente responderam 24 operacionais e 10 viaturas entre bombeiros, GNR e INEM, que deslocou ainda para o local uma Unidade Móvel de Intervenção Psicológica de Emergência.